شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 282 عقد بيع أراضي أملاك دولة في المطرية بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع محمد حمص، رئيس مركز ومدينه المطرية بمحافظة الدقهلية، السبت، عدد 6 عقود بيع أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينه المطرية لرفعهم للاعتماد لمحافظ الدقهلية.
وأصدر رئيس مركز ومدينة المطرية بيانا صحفيا، أكد فيه «أن إجمالي عدد عقود البيع المحررة بنطاق مركز المطرية حتي تاريخه هو 282 عقد بيع أرض أملاك دولة وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية، وأن إجمالي عدد الطلبات المقدمة 549 طلبا».
وأهاب رئيس مركز ومدينه المطرية بجميع المتقدمين بطلبات تقنين الأوضاع على أملاك الدولة في ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 سرعة إنهاء كافه المستندات المطلوبة لتحرير عقود البيع اللازمة.
وأكد أنه سيتم اتخاذ اللازم قانونا حيال من لا يلتزم بإستكمال إجراءات التقنين مع استرداد حق الدولة في أراضيها.
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