شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات الكشف الطبى لطلاب جامعة حلوان للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم الأحد، إجراءات الكشف الطبي للطلاب المرشحين الجدد للالتحاق بكليات جامعة حلوان بالعام الجامعى 2020/2021 ، أعلنت الجامعة عن التعليمات الإرشادية للطلاب لإجراءات تسجيل الكشف الطبي تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف وحدة الدعم الإلكتروني بالجامعة.
وأوضحت جامعة حلوان ، على الطالب دفع رسوم الكشف الطبى من خلال كود الدفع الإلكترونى وذلك من خلال المنافذ الالكترونية ،وبعد سداد الرسوم يظهر للطالب رابط استمارة الكشف الطبى فيقوم بالضغط عليه، ثم تظهر الاستمارة موضح بها موعد الكشف الطبى ويجب التأكد من ظهور الباركود قبل طباعة الاستمارة وفي حالة عدم ظهوره يتطلب على الطالب عمل تحديث للصفحة حتى يظهر.
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