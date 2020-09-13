شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الدعائي «رحلة سائح في مصر» على شاشات المطارات المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، تم بدء عرض الفيلم الدعائي «رحلة سائح في مصر» على شاشات العرض الموجودة بمطار القاهرة الدولي، السبت، تمهيداً لعرضه بجميع المطارات المصرية.
وأشار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى أن هذا الفيلم يهدف للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وفي نفس الوقت يلقي الضوء على الإجراءات الإحترازية المطبقة في المطارات والمنشآت الفندقية والمواقع والمتاحف الأثرية للحفاظ على سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي.
ورحب الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، بهذه المبادرة مؤكداً أن عرض هذا الفيلم الدعائى بالمطارات المصرية يدعم مساعى وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار في تشجيع السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية كما يبعث رسالة طمأنينة إلى جميع دول العالم بتطبيق أعلى مستويات الاجراءات الإحترازية والوقائية بكافة المطارات والمقاصد السياحة المصرية.
يذكر أن وزارة السياحة والأثار كانت قد أطلقت فيلم «رحلة سائح في مصر» في أواخر يونيو الماضي قبيل إستئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتباراً من أول يوليو الماضي، في إطار الحملة الدعائية التي دشنتها تحت عنوان «Same Great Feelings»، على منصات التواصل الإجتماعي المصرية والعربية والدولية. وقد حقق الفيلم أكثر من ١٦٠ مليون مشاهدة في حوالي شهر.
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