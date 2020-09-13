شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ يهدي قصيدة حب للرئيس السيسي: «شيم الرجال صدق الوعود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أهدى المستشار تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قصيدة في حب الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأرفق تركي اّل الشيخ صورته مع الرئيس السيسي، وكتب: «شيم الرجال صدق الوعود.. إتحدىّ ماعرفشى المُحال.. قال مستحيل الخوف يعود.. وماخفشى على عمره ومازال.. ماشى في طريق بر الأمان.. وفى ضهره مصر وأهلها». وأضاف: «إنجاز ورا إنجاز يبان.. للنور ومصر يا بختها.. بأولادها وبقائد زعيم.. عارف وحاسِب خطوته». وختم قائلًا: «الله يزيد الخير يديم.. على شعب مصر فرحته». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي اّل الشيخ يهدي قصيدة حب للرئيس السيسي: «شيم الرجال صدق الوعود» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.