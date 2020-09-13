شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: غلق ضريح ابن حجر العسقلاني وإحالة المسؤولين عن فتحه للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع يوسف، أن مديرية أوقاف القاهرة قامت بتغيير قفل ضريح الإمام ابن حجر العسقلاني وغلقه غلقا تاما تنفيذا لقرارات غلق الأضرحة في ضوء إجراءات الدولة المصرية الاحترازية والوقائية الواجبة واللازمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، ثم قامت المديرية بتسليم مفاتيح الضريح إلى ديوان عام الوزارة.

وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في بيان مساء السبت، إنه قام بإعداد مذكرة قانونية بالواقعة وإحالتها للتحقيق سواء بشأن من تسبب في فتح الضريح أو سمح به ومن شارك في فتح الضريح من العاملين بالوزارة، مضيفا: إن الضريح ليس مسجدا ولا ملحقا بمسجد ولا تقام به شعائر الصلوات الراتبة ولا صلاة الجمعة.

يذكر أن بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي قامت بنشر صور وفيديوهات لمجموعة من العلماء أحدهم عميد بإحدى كليات جامعة الأزهر وممن كان ينبغي أن يكونوا القدوة في الالتزام بقرار غلق الأضرحة، وقامت بفتح ضريح ابن حجر العسقلاني بالمخالفة لتعليمات لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، ووزارة الأوقاف مستغلين في ذلك تقصير العامل المكلف بالإشراف على الضريح، ثم قام بعضهم بنشر صور هذه المخالفة على صفحاتهم الشخصية وبعض مواقع التواصل.