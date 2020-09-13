شكرا لقرائتكم خبر عن بنسب تصل لـ60%.. محافظ الوادى الجديد يعلن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسب تصل إلى 60% بالمدن و50 جنية للمتر بجميع قري المحافظة.

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد - صورة أرشيفية

وأوضح المحافظ أن القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين ومراعاه البعد الاجتماعي لهم، مشيرا إلى أنه تقرر خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته وذلك على النحو التالي طبقا لنوع المخالفة:

في المدن:

60 % للسكني

25 % للتجاري

40 % للصناعي

30 % للإداري

أما في القري:

50 جنيه للمتر الواحد (بجميع قري المحافظة وتوابعها).

مع خصم 25 % من اجمالى قيمه التصالح في حالة سداد كامل القيمة.