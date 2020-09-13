شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جراحة استئصال ورم سرطاني متقدم بالثدي بمستشفى السعديين في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، قام الفريق الطبي بقسم الجراحة بمستشفي السعديين المركزي، بمشاركة الدكتور طه عبدالوهاب أستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، والدكتور حسام حسني الهادي أخصائي الجراحة العامة، والدكتور أيمن الستيني أخصائي التخدير، بإجراء عملية جراحية لإستئصال ورم سرطاني متقدم بالثدي، لسيدة تبلغ من العمر ٤٥ عاما.

وتم إستئصال كامل للثدي، واستئصال للغدد الليمفاوية الملحقة بالورم، وذلك بعد إجراء الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة للحالة، وتم إستئصال الورم من جذوره وإتخاذ حدود الأمان له، والحالة جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفي، تحت إشراف مدير المستشفي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفي والفريق الطبي المشارك من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.