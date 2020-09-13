شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد أعمال تطوير مستشفى ههيا المركزي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، السبت، بالمرور على مستشفي ههيا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، والأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالأقسام الطبية بالمستشفي.

تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وارتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، كما تفقد المرحلة الثانية من تطوير قسم الإستقبال والطوارئ، ووجه ببعض التعديلات والملاحظات بأعمال رفع كفاءة القسم، والتي يجب مراعاتها قبل التشغيل، حيث بلغت تكلفة أعمال التطوير بالمرحلة الثانية، مليون وخمسمائة ألف جنيه، كما تفقد أعمال التطوير بقسم الحضانات، وقسم الأطفال، وقسم وعمليات النساء والتوليد، والذي بلغت التكلفة التقديرية ٣.٥ مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.

وشدد وكيل وزارة الصحة على سرعة الإنتهاء من التشطيبات النهائية، واستكمال شبكة الغازات بمختلف الأقسام الطبية خلال ساعات، وذلك تمهيداً لإفتتاح أعمال التطوير بالمرحلة الثانية خلال احتفالات عيد الشرقية القومي.