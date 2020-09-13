شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتواصل عبر «زووم» مع أبنائه العاملين في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مع أبنائه العاملين بالمملكة العربية السعودية، عبر تطبيق «زوم»، بمناسبة عيد النيروز. وألقى قداسته محاضرة بعنوان «النيروز قصة جهاد ونعمة». تولى تنظيم اللقاء نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمسؤول عن أبناء الكنيسة بالسعودية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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