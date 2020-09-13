شكرا لقرائتكم خبر عن "سيدة القطار" تكشف تفاصيل حفل تكريم الجندى "عبد الله" بحضور وزير الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صفية أبو العزم "سيدة القطار"، عن أنها ألتقت الجندى "عبد الله"، خلال حفل تكريمه بوجود الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقيادات العسكرية، وتابعت:"أنا النهاردة كنت قاعدة مع ابنائى الأربعة بحفل تكريم القوات المسلحة".

وأشادت "سيدة القطار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، بأخلاق الجندى "عبد الله"، خلال حفل التكريم مشيرة إلى أن وزير الدفاع أشاد به اليوم، وتابعت:"هو قال ليه كلمتين أنا مسمعتهمش.. لكن كان حاطط أيده على ضهره وبيكلمه.. كان بيعامله زى أبنه".

وكانت صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار، أشادت بالعقوبة الصادرة فى حق كمسرى القطار الذى قام بإهانة جندى من جنود القوات المسلحة، وتابعت: "المهندس كامل الوزير رد هيبة المجند بعقاب من أهانوا الجندى"، مشددة على أنه رغم ما تعرض له الجندى إلا أنه تحلى بضبط النفس وردوده كانت تعكس مدى عظمة القوات المسلحة فى تربية أبنائها.

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وأضافت صفية أبو العزم، خلال لقاء لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لم تنجح فى إقناع المجند بدفع ثمن التذكرة، وأصر هو على دفعها، موضحة أن الجندى تأثر بأسلوب الكمسرى وأصر على النزول من أجل تسليمه للشرطة العسكرية، وتابعت: "لكنى نجحت أنى أخليه فى القطار.. الحمد الله الواحد عمل خير ولقيه.. رغم أنه عسكرى صغير إلا أنه له هيبة".

ولفتت سيدة القطار، إلى أنها أجهشت بالبكاء، عقب الموقف، وعندما شاهدها المجند، حاول تهدئتها، وتابعت: "هو قال لى أنتى بتعيطى ليه يا أمى وطيب خاطرى".

ومن جهة أخرى أجهشت والدة عبد الله المجند صاحب واقعة القطار، على الهواء مباشرة خلال لقائها مع الإبراشى.