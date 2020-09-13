شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف هولندا الأنبا أرسانى يلقى عظة اليوم الأحد عبر الفضائيات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقي اليوم، الأنبا أرساني أسقف هولندا، كلمة روحية، عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية، والتي تذيعها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أون تي في".

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي، كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة يوم 15 أغسطس خلال صوم السيدة العذراء.

وفى 17 مايو، القي الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا للأقباط الأرثوذكس، في العاشرة والنصف من صباح الأحد، عظة الأحد الأسبوعية ، وفى 14 يونيو الماضى، ألقى الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية، في العاشرة والنصف ، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر قناة اون تي في وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتوالى على إلقاء عظة الأحد من انطلاقها في مارس الماضي، عدد من أحبار الكنيسة.

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وفى 28 أغسطس، عرض الأنبا إرساني خلال لقاء جمعه مع البابا تواضروس الثاني، تقريرًا حول الخدمة في الإيبارشية والمشروعات الكنسية الجديدة في أمستردام ولاهاي، والاحتياج إلى آباء كهنة لتغطية احتياج الخدمة بين كنائس الإيبارشية؛ ومن جهته اطمأن قداسة البابا على سلامة الخدمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية استمرار متابعة كافة الإجراءات الصحية الواجبة لمواجهة هذه الجائحة.