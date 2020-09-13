شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان" تؤكد عدم إزالة العقارات المأهولة بالسكان ودراستها جيدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه يجب التقدم بطلب لإثبات جدية التصالح، ومن الممكن استكمال الأوراق فيما بعد، موضحاً أن القانون أعطى الفرصة للاعتراض على الجهة الإدارية والتظلم واللجنة يرأسها قاضى وتنظر فى التظلم المقدم.

وأكمل شميس، خلال حواره لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامى عمرو أديب، أن الدولة أعطت فرصة لكى يتقدم ملاك الوحدات بطلب للتصالح في حالة عدم وجود مالك للعقار، مشيراً إلى أن القانون سيعود على المالك.

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وأكمل رأفت شميس، أن الدولة تعطى فرصة لعدم إزالة العقارات، ولكن بشروط معينة؛ أهمها أن يكون المبني صالحاً ومطابقاً للسلامة الإنشائية، مشيراً إلى أن هناك إصرارا من الدولة على إنشاء مجتمع عمراني صالح، وكذلك إعطاء مميزات للمواطن ومالك الوحدة السكنية.

وتابع، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن العقارات التى بها سكان يتم دراستها جيداً، ويجب أن يكون هناك إشغال حقيقي للعقارات والعقارات المأهولة بالسكان لن يتم إزالتها.