​مصادر برلمانية تكشف أبرز الأسماء المرشحة لخوض الدورة المقبلة من مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت مصادر برلمانية، إن عددًا من النواب الحاليين، يعتزمون خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، التي من المرتقب أن يمثل عددًا كبيرًا منهم ضمن "القائمة الوطنية".

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن أبرز هذه الأسماء هم: (النائبة منى شاكر عن محافظة أسوان، والنائبة سحر صدقي عن محافظة قنا، والنائبة مايسة عطوة، عن محافظة الجيزة، والنائبة هالة أبو السعد، عن محافظة كفرالشيخ، والنائبة هانم أبو الوفا، عن محافظة المنيا، والنائب محمد أبو العينين، عن محافظة الجيزة، والنائب سليمان وهدان وكيل ثاني مجلس النواب، عن محافظة بورسعيد، والنائب محمد فؤاد، عن دائرة العمرانية، والنائب ياسر عمر، عن محافظة أسيوط، والنائب حسنين أبو المكارم، عن محافظة المنيا).

وأوضحت المصادر أن من ضمن الأسماء المزمع ترشحها في الانتخابات: (النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، عن محافظة قنا، والنائب يسرى المغازي، والنائب فرج عامر، عن محافظة الإسكندرية، والنائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والنائب محمد خليفة، عن محافظة الغربية، والنائب السيد الشريف، عن محافظة سوهاج، والنائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر عن محافظة الإسكندرية، والنائب مجدي ملك عن محافظة المنيا، والنائب عبد الحميد الدمرداش).