مصر | مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الثالث بالعياط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الثالث بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط طفل من الطابق الثالث، حال تواجده أعلى سطح منزله، ليلقى مصرعه في الحال، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريس رئيس مباحث قسم شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة بسقوط طفل من علو، ووفاته متأثرا بإصابته.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال تواجد "محمود.م"، 4 سنوات أعلى سطح المنزل سكنه، اختل توازنه وسقط أرضا، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

واستمعت القوات إلى أقوال أسرة الطفل وشهود العيان الذين أكدوا عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

