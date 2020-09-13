شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة مطروح يشارك في حفل تكريم رئيس «الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، السبت، في حفل التكريم الذي نظمته جامعة الإسكندرية تكريما للاستاذ الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي، عدد من رؤساء الجامعات، والشخصيات العامة والمستشارين، وممثلى المؤسسات الرقابية والتنفيذية بالمحافظة، والسفراء وممثلى الوزارات، ونواب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء السابقين والحاليين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض.

وأكد رئيس جامعة مطروح أن هذا الحفل يمثل يوم الوفاء الكريم لشخص الدكتور عصام الكردي، مشيدًا بحكمته المعهودة والتي يشهد بها القاصي والداني، موضحًا أن جامعة الإسكندرية شهدت تحت قيادة الدكتور عصام الكردي، تطورًا كبيرًا طال كافة مناحي الجامعة ومقاصدها، مؤكدًا على دعمه الصادق للجامعات الوليدة التي تمثل امتدادًا للجامعة الأم، ينبوع الدعم اللامحدود من أجل جامعات وُلدت من رحمها، حتى يشتد عودها وتسهم في إنجاح مسيرة التنمية، وتصبح إضافة مؤثرة في منظومة التعليم العالي في مصر.

وتمنى رئيس جامعة مطروح، للدكتور عصام الكردي دوام التوفيق والسداد في مهمته القادمة كرئيسٍ لجامعة العلمين الأهلية، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يؤكد ثقة القيادة السياسية في خبرته المتراكمة.

من جانبه، أشاد رئيس جامعة الإسكندرية، بدور القيادة السياسية حتى نكون في مصاف الدول المتقدمة، وهذا ما تستحقه مصرنا الحبيبة، مؤكدًا على دعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الدائم لجميع الجامعات المصرية، والاستجابة لمطالبهم.

ووجه الكردي، بالشكر لرؤساء الجامعات المصرية السابقين والحاليين، قناصل الدول العربية، مؤسسات المجتمع المدني، عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بكليات جامعة الإسكندرية، متمنيًا أن تستمر الجامعة على الدرب، وأن تكون دائمًا في مصاف الجامعات المتقدمة.

وأهدى الدكتور مصطفى النجار، درعا للدكتور عصام الكردي، تقديرًا لجهوده طوال فترة رئاسته لجامعة الإسكندرية.

Advertisements