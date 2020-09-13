شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير قطاع الكهرباء ومبنى جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، تعقيم وتطهير قطاع الكهرباء ومبني جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ضمن خطة المدينة لاعمال التعقيم والتطهير للمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأكد عبدالرازق استمرار تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالاضافة لحملات رش وتطهير شوارع الاحياء السكنية والعزب. وشدد على زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بالقري بالتزامن مع الموجة الثانية للفيروس بالاضافة إلى وضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين بالإضافة إلى رش المبيدات بسيارات الضباب بالاحياء والشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا. وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح بان غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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