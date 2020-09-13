شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال رصف الطرق الرئيسية في القنطرة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف الطرق الرئيسيه بعاصمة المحافظه بحي القنطره البيضاء.

وقاد المحافظ حملة لإزالة الإشغالات بحي القنطره البيضاء، محذرا من التعدي على الشارع.

وكلف المحافظ رئيس مدينة كفرالشيخ بغلق المحال المخالفه لمدة أسبوع.

وشدد المحافظ على منع سيارات النقل من الدخول للعاصمه عقب إستكمال الطريق الواصل بين الكوبري الأزرق إلى رافد الطريق الدولي، لمرور سيارات النقل دون دخولها شارع البحر بحي القنطره.

وأكد المحافظ على رؤساء مراكز ومدن المحافظه بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيا مع تواجد الخدمه المروريه اللازمه، موجها برفع جميع مخلفات الطريق لتسهيل حركة المرور.

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