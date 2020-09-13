شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للحد من انتشار عدوى الفيروسات الكبدية داخل صالونات الخلاقة في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلقت مبادرة 100 مليون صحة للحد من إنتشار العدوي بالفيروسات الكبدية تحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس. وتابع العميد إيهاب حسن سراج الدين رئيس حى الأربعين حملة توعية للحد من إنتشار العدو داخل صالونات التجميل والحلاقة ومراكز الكوافير للسيدات، لتوزيع أدوات الوقاية ذات الاستخدام الواحد مجانا، ووضع ملصقات التوعية بداخل المكان لنشرالتوعية الصحية بين المواطنين لتجنب الإصابة بفيروس C والوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال تشكيل فريق العمل مكون من مديحة حسن مديرادارة الرقابة والمتابعة بحي الاربعين وأسماء غريب مسؤول الإعلام والتثقيف بالصحة والتربية السكانية بإدارة صحة الاربعين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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