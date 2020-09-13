شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 7 ملايين جنيه.. محافظ مطروح يتفقد موقعًا مقترحًا لإنشاء بئر مياه في سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الموقع المقترح لانشاء بئر مياه عميقة بتكلفة ٧ مليون جنيه وبطاقة مقترحة اكتر من ٢٥٠ متر مكعب. وتم إسناد المشروع لجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في اطار القضاء على الابار العشوائية وتوفير مصادر مياه مقننة لرى الزراعات ومنع زيادة كميات مياه الصرف الزراعى مع التوعية بأهمية الاعتماد على الطرق الحديثة في الرى الواحة سيوة. كان محافظ مطروح بدأ جولته الميدانية بسيوة، الجمعه، بافتتاح مسجد السلام بمنطقة الغربيين بتكلفة ٢،٥ مليون جنيه وبمساحه ٣٠٠ متر، وبرفقة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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