شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء القرعة السادسة للإسكان الاجتماعي في بورسعيد الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، أنه سيتم إجراء القرعة السادسة للإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة، الاثنين ١٤ سبتمبر الساعة 11 صباحا بصالة 6 أكتوبر. ويحضر فرد واحد (الزوج أو الزوجة) منعاً للتزاحم مع الالتزام بارتداء الكمامة واتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية. للاطلاع على أسماء القرعة السادسة للمرحلة الثالثة على الرابط التالي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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