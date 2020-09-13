شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 20 حالة تعدِ وبرج حمام وسوق عشوائي في حي الضواحي ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي حملاتها البيئية المكثفة لرصد وازاله المخالفات البيئية ومتابعة شكاوى المواطنين بعدد من مناطق الحى وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي.

وقامت الحملة برصد وازاله المخالفات البيئية ومتابعة شكاوى المواطنين ، ففي منطقة السيدة نفيسة عمارة 98 تم ازاله برج حمام فوق سطح العمارة كما تم ذلك بمنطقة السبدة نفيسة القديمة وفاطمة الزهراء ، كما قامت الحملة بتوزيع عدد من صناديق القمامة على بعض المحلات لاستخدامها في جمع القمامة.

وفي مجال الاشغالات والتعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء والخروج عن خط التنظيم، قامت الأجهزة التنفيذية بالحي برفع وإزالة السوق العشوائي المقام حول محيط مبنى محطه الإرسال والشوارع المحيطة به كما تم ازاله إشغالات الباعة الجائلين بجوار نادى الغزل بامتداد شارع عبد الرحمن شكري.

وواصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها المكثفة لهدم وازاله التعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم بمنطقة الإسراء حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بهدم وإزالة 20 تحويطه من الطوب الاحمر والحديد حول محيط بلكونات الطوابق الأرضية بالمنطقة بمساحه اجماليه 220 م2 وذلك تطبيقا لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء وأكد رئيس الحى أنه لا مهادنه مع أصحاب المخالفات وسيتم إزالتها بالقوة الجبرية وإحالة كافه المخالفات الى النيابة العسكرية.