شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 45 مليون جنيه.. محافظ مطروح يتفقد أعمال رصف الطرق في سيوة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والعميد عصام عبدالغنى، رئيس مدينة سيوة، والأجهزة التنفيذية ومشايخ الواحة اعمال تطوير عدد من الطرق والشوارع الرئيسة بالواحة والتى تشمل اعمال رصف بطول ٣٥ كم وبتكلفة ٤٠ ملبون جنيه، وبلدورات وارصفه بتكلفة نحو ٥ مليون جنيه بطول ٩٠٠٠م بشوراع مدخل المدينة- ميدان السوق- مجلس المدينة- ابوصحرا- أنور السادات- سمير بلال- الرمل.
تأتى تلك الجولة ضمن زيارة اللواء خالد شعيب لواحة سيوة خلال اليومين الماضيين، التي افتتح فيها مسجد السلام بتكلفة ٢،٥ مليون جنيه.
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