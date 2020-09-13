شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتفقد عمليات فرم قش الأرز في كفر الشيخ الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقوم الدكتوره ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بزياره باكر الأحد لمحافظة كفرالشيخ، لتفقد لجنه عواد بمدخل طنطا، ولجنه عواد بمدخل كفرالشيخ. وتلتقي الوزيرة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بديوان المحافظه لمناقشة قضية قش الأرز، كما تزور موقع عمليات فرم وكبس قش الأرز بسيدي غازي. وتتفقد الوزيرة عمليات كبس قش الأرز بالكراكات في بيلا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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