شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:10 ص

توقيت صلاة الظهر 11:51 ص

ميعاد صلاة العصر 3:21

موعد صلاة المغرب 6:04

ميعاد صلاة العشاء 7:21

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:13 ص

توقيت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:27

توقيت صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء 7:28 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:06

توقيت صلاة الظهر 11:47 م

موعد صلاة العصر 3:18 م

ميعاد صلاة المغرب 00: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:18 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:01 ص

توقيت صلاة الظهر 11:39

موعد صلاة العصر 3:08

توقيت صلاة المغرب 5:51 م

موعد صلاة العشاء 7:07 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:10 ص

توقيت صلاة الظهر 11:45 ص

موعد صلاة العصر 3:13 م

توقيت صلاة المغرب 5:57 م

موعد صلاة العشاء 7:10



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:46 ص

توقيت صلاة الظهر 12:17 م

موعد صلاة العصر 3:42 م

موعد صلاة المغرب 6:29 م

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ميعاد صلاة العشاء 7:38 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:43 ص

توقيت صلاة الظهر 12:17 م

موعد صلاة العصر 3:45 م

موعد صلاة المغرب 6:31 م

توقيت صلاة العشاء 7:42 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:15 ص

توقيت صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

ميعاد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:14 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:56

توقيت صلاة الظهر 11:36 م

ميعاد صلاة العصر 3:06 م

موعد صلاة المغرب 5:50

موعد صلاة العشاء 7:06 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:45 ص

توقيت صلاة الظهر 12:18 م

موعد صلاة العصر 3:46 م

توقيت صلاة المغرب 6:29 م

موعد صلاة العشاء 7:43 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:37 ص

توقيت صلاة الظهر 12:23 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

توقيت صلاة المغرب 6:38 م

موعد صلاة العشاء 7:59

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:44 ص

ميعاد صلاة العصر 3:14 م

توقيت صلاة المغرب 5:56 م

مواقيت صلاة العشاء 7:14 م