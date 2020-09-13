أخبار مصر

وزير الزراعة يؤكد عزم الحكومة منع وقوع حالة تعدٍ واحدة على الأراضى الزراعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يؤكد عزم الحكومة منع وقوع حالة تعدٍ واحدة على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة جادة وعازمة على ألا يكون هناك حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية مرة أخرى، مشيراً إلى أن القيادة السياسية دائماً ما توجه بالتوسع الأفقى وإنشاء المشروعات الكبرى، من أجل إحداث تنمية.

وأضاف "القصير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحفاظ على الأراضى الزراعية أصبحت أمنا قوميا، مناشدا المواطنين سرعة الاستفادة من الإجراءات التى أعلن رئيس الوزراء اليوم، وتابع: "تيسيرات لن تكرر مرة أخرى".

ولفت وزير الزراعة، إلى أن الرقعة الزراعية تبلغ 9,4 مليون فدان منها، ورغم أن 3,3 مليون فدان منها جديدة إلا أن نسبة المواطن من الرقعة الزراعية انخفضت.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة يؤكد عزم الحكومة منع وقوع حالة تعدٍ واحدة على الأراضى الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا