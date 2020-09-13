شكرا لقرائتكم خبر عن "آليات هيكلة المناطق الحرة" رسالة دكتوراه بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت جامعة حلوان رسالة دكتوراه مقدمه من الباحث محمد محمد بدوى حول آليات حديثة لهيكلة المناطق الحرة، حيث جاءت الرسالة تحت عنوان (أثر إعادة الهيكلة في تطوير الأداء المؤسسي للمناطق الحرة بالتطبيق على جمهورية مصر العربية - دراسة تطبيقية ".

ودارت محاور الرسالة التي كانت تحت إشراف الاستاذ الدكتور صلاح الدين إسماعيل رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة حلوان، حول الآليات الحديثة للهيكلة بالمناطق الحرة مثل (إدخال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة - منح مزيد من الاعفاءات والامتيازات للمستثمرين) .

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وحصل الباحث مدير إدارة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك، على الماجستير عام 2010 من الأكاديمية البحرية تحت عنوان (الآليات الحديثة في الإصلاح الجمركي).