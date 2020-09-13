شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى لـ"خبر اليوم": أول مرة أشعر أن هناك حكومة ورئيس دولة مع المصريين والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت فريدة الشوباشى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج "خبر اليوم" التى تقدمه الإعلامية لما جبريل، على فضائية ON، أنها كانت متفائلة جدا، بحديث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قائلة "أنا حسيت أنه يتحدث بصدق وفهم".
وأشارت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، إلى أن رئيس الوزراء وعد بأنه بعد ذلك لن يسمح بالتعدى على متر واحد من الأراضى الزراعية، مؤكدة أن ما حدث من تعديات على الأراضى الزراعية تعد مؤامرة ضد مصر، ومنها المحاولات الإعلامية الإخوانية التى تحدث الآن ضد إدارة الدولة المصرية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.
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