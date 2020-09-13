شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ثابت يؤكد هدف قانون التصالح تمكين الحكومة من توفير خدمات أفضل للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي علاء ثابت، إن رئيس الوزراء تحدث اليوم عن كيفية التعامل مع شكاوى المواطنين بخصوص قانون التصالح، وهو ما يثبت أنه كان هناك سوء تفاهم فيما يتعلق بهذا القانون، وأنه في النهاية في صالح المواطن لتمكين الحكومة لتوفير خدمات أفضل، كما تصدى رئيس الحكومة لارتفاع أسعار التصالح، حيث تم تخفيض لنسبة 70% في بعض المحافظات، وباقي المحافظات ستسير على هذا النهج.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج"مساء dmc"، الذي يذاع على قناة dmc، أن فكرة التصالح بشكل عام كان مرحبا بها بشكل كبير للغاية من المواطنين المخالفين، لأن بعضهم صدر بحقه قرارات إزالة وأحكام قضائية ويريدون وجود حل لتلك الأزمة، مشيرا إلى أن بعض المخالفين يتعرضون لضغط من بعض الفاسدين من العاملين في المحليات، وكانوا يريدون التخلص من تلك الضغوط والحكومة ساعدتهم على ذلك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.