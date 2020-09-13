شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: لا يمكن اعتماد أى عقار أو لقاح دون موافقة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن التجارب السريرية للقاحات فيروس كورونا تجرى بشكل جيد، مشيرة إلى أنه لا يمكن اعتماد أى عقار أو لقاح دون موافقة دولية، كما تم إجراء الأبحاث على 35 ألف شخص ونعمل مع الشركة على مدى الفترة الماضية، وتابعت وزيرة الصحة، أرسلنا لمنظمة الصحة العالمية لحضور وفد منها لزيارة معمل فاكسيرا لتقييم الموقف ونتعامل مع إحدى لشركات لتصنيع عقار فيروس كورونا داخل مصر، قائلة: "نحقق انخفاضا فى الإصابات وفتحنا السياحة ولم نغلق المصانع أو نطبق إغلاقا شاملا".

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامى عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، هناك لجنة قومية من عدة جهات تشرف على البحث الجارى داخل مصر، ونجرى الاختبارات الطبية على الأشخاص المتطوعين كما تم تدشين موقع تابع لوزارة الصحة يوضح شروط التطوع ويملأ الاستمارة على الموقع وبعدها يتم توجيه إلى المركز القريب منه.

وأكملت زايد، تلقيت مكالمات من أشخاص يريدون الدخول في تجارب البحث للقاحات كورونا، قائلة: "طلما صحة الشخص جيدة والاختبارات أثبتت ذلك فإن أخطر المضاعفات الصحية ستكون ارتفاعا فى درجة الحرارة فقط وهو عرض ظهر على شخص واحد فقط من عشرات الآف".