شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تؤكد التعامل على 4 لقاحات بضوابط وضعتها منظمة الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على إجراء التجارب السريرية للمرة الأولي داخل مصر اليوم السبت، مشيرة إلى أن العالم كله شارك في الأبحاث التضامنية ودخل 135 لقاحا في مراحل التجارب، وصل منها 7 لقاحات إلى المرحلة الثالثة، ونتعامل على 4 لقاحات منها، لقاح لشركة رائدة فى صناعة اللقاحات.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامى عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، الصين تجري تجارب على 4 لقاحات ونعمل على اثنين منها، مشيرة إلى أن هناك 45 ألف باحث وتم إجراء الأبحاث الأكلينيكة على 35 ألفا، والنتائج مرضية للغاية ولم يحدث مضاعفات قوية أو غير متوقعة.

وتابعت وزيرة الصحة، أن الضوابط وضعتها منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية، وبالتالي كي نجرى تجارب نطلع على جميع بيانات مراحل اللقاح، والضوابط غير قابلة للتفاوض والشركات التى تطور اللقاحات تعمل وفقاً للمعايير الدولية.