شكرا لقرائتكم خبر عن هانى يونس: الدولة تكبدت مئات المليارات لعدم التزام المواطن بالأحوزة العمرانية والان مع تفاصيل الخبر
ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصر لم تعان من عدم توافر السلع الغذائية خلال أزمة فيروس كورونا، على غرار بعض الدول الكبرى، مردفا «لا بد من الحفاظ على كل شبر من الأرض الزراعية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية التي توفر السلع الغذائية للمواطنين».
وأكد يونس، أن قانون التصالح في مخالفات البناء لتقنين الوضع وليس الجباية، موضحا أن المواطنين لم يلتزموا بالأحوزة العمرانية ما أدى لتكبد الدولة مئات المليارات.
وأردف هاني يونس، أنه تم عمل مليون وحدة سكنية تناسب كافة شرائح الدخل وسيتم تنفيذ مليون وحدة أخرى بما لا يدع حجة للمواطنين للمخالفة في البناء، مؤكدا أن الدولة لن تتستر على أي مخالف في البناء.
وأشار إلى أن معظم المخالفات تمت في أعقاب أحداث يناير 2011 وخلال فترة الانفلات الأمني، وبتقاعس بعض الموظفين الذين تم إحالة مجموعة منهم للنيابة العامة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.
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