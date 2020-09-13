شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة يؤكد انحسار إصابات كورونا.. والموجه الأولى لم تنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك التزامًا بالخطة الوقائية لوزارة التربية والتعليم، خلال الموسم الدراسي الجديد، التى تساهم فى استمرار العملية التعليمية مع الالتزام بالتباعد بين الطلاب وعدد أيام حضور المدرسة، وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إصابات فيروس كورونا فى مصر بدأت في الانحسار محذرًا من أن الموجة للوباء لم تنته بعد.

وكشف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الإغلاق لم يتم بالكامل ولم تتوقف عجلة الإنتاج بنسبة 100% فالبنية التحتية واجهت الوباء بكفاءة، موضحا أنه تم إيقاف أنشطة من الممكن أن تصيب المصريين بالوباء خلال الأشهر الماضية مثل المدارس والجامعات، وغيرها من أجل حماية المصريين من الوباء، مؤكدا أن المرض معدٍ.

واستطرد أن جميع المستشفيات جاهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا، موضحا أنها عادت لممارسة عملها الطبيعى ولكن الجزء التجهيزى والاحتمالى لأى جديد للوباء.

Advertisements

وتابع محمد عوض تاج الدين، أن جميع المستشفيات بها أجهزة تنفس صناعي وهناك احتياطي استراتيجي من أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الخاصة بغرف الرعاية الصحية، وهناك 77 مستشفى صدر وحميات وغيرها جاهزة.

وكشف عن أن البروتوكول العلاجي المصري لكورونا أثبت جدراته، موضحا أنه سيتم شرح التجربة المصرية لعلاج كورونا في مؤتمر يعقد في أكتوبر المقبل.

واستطرد أن عدد المرضى على أجهزة التنفس الصناعي قليل للغاية، وهناك أماكن كثيرة لا يوجد بها مرضى ومستشفيات بها نسبة إشغال بنحو 10%، موضحا أن الوضع مطمئن، لكنه بحذر، مطالبا من المواطنين بضرورة الاستمرار في الوقاية والحذر خاصة أننا ما زلنا في مرحلة النشاط الخاصة بفيروس كورونا.