"الحكومة": معظم مخالفات البناء حدثت فى انفلات 2011 الأمنى ولا تستر على مخالف

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وتابع هاني يونس: "المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية كان بها تواطؤ من بعض الموظفين ويتم التعامل معهم بالقانون، وتم تحويلهم للنيابة".
وأكمل هاني يونس: "لا تستر على أحد فى مخالفات البناء والمتسبب فى مخالفات البناء سيتم محاسبته".
ولفت هانى يونس: "الرئيس السيسى كلف بإعادة الاشتراطات البنائية فى كافة المحافظات ونقوم بتطوير المدن القديمة بجانب إنشاء المدن الجديدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد عقد لقاءً مفتوحا مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.
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