شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحذر: لن نسمح بأى حالة تعد جديدة على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إنه لن يتم السماح بأى حالة تعد جديدة، مشددا: "ممنوع التعدى على الأراضى الزراعية".

وأضاف يونس، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "رئيس الوزراء استعرض البناء العشوائى على الأراضى الزراعية فى مؤتمر اليوم".

وتابع هاني يونس: "الدولة تحملت مئات المليارات من أجل إرسال المرافق إلى المناطق العشوائية"، وأكمل: "يجب الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها من أجل الحفاظ على أمننا الغذائى"، موضحًا أن "قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى تقنين الأوضاع".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.