شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة يؤكد خسارة أكثر من 90 ألف فدان منذ 2011 بسبب البناء المخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الرزاعة، إنه فى الفترة منذ عام 2011 حتى الآن، خسرت مصر حوالى 90 ألف فدان تعدى على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن تلك الأراضى هى الشريان الرئيسى الذى أقيمت عليه الثروة الغذائية المصرية منذ آلاف السنين، مؤكدا أن تلك الأراضى هى من أجود أنواع الأراضى الصالحة للزراعة، والبناء عليها يهدد الأمن الغذائى المصرى.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج"مساء dmc"، الذى يذاع على قناة dmc: "البناء المخالف فى أراضى الدلتا يكلف الدولة مليارات الجنيهات من أجل بناء بنية تحتية لتلك المبانى المخالفة، مشيرا إلى أن القرى والأراضى الزراعية تعتمد على النشاط الزراعي، وبالبناء على تلك الأراضي أصبح هناك فرصة للهجرة للمحافظات الأخرى تزيد من تكدس السكان".

وأوضح، أنه على الرغم من النجاح الكبير الذى حققته مصر بمجال الزراعة، إلا أنه مع الزيادة السكانية وتآكل الرقعة الزراعية أدى ذلك إلى استيراد مصر سلع غذائية كالقمح، مؤكدا أن البناء على الأراضي الزراعية يهدد أمن مصر الغذائي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.