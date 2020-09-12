شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة مطروح تستعد لمواجهة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام محافظة مطروح اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المدن وكافة الجهات المعنية للوقوف على استعدادات كافة الأجهزة بالمحافظة لمواجهة السيول لسرعة التجهيز واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أكد سكرتير عام محافظة مطروح مراجعة كافة معدات كسح مياه الأمطاروعمل حصر بكل المعدات والاجهزة بكل مركز قبل موسم الشتاء، مع ضرورة تشكيل لجنة فنية بمراكز المحافظة وكذالك لمراجعة وتنسيق الأعمال بين الجهات المعنية لمواجهة السيول ومتابعة إجراءاتها، وكذلك مخرات السيول على ارض الواقع.

ووجه رؤساء المدن بسرعة عمل خريطة إلكترونية لجميع مخرات السيول بالتعاون مع الجهات المعنية والمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة، كما وجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بمراجعة شنايش صرف الأمطار على مستوى المحافظة.

ووجه هيئة الاسعاف بتحديد امكان تمركزها بالتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة، مع التواصل الدائم والمستمر لغرف عمليات المراكز مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لإتخاذ كافة التدابير اللازمة مع الجهات المعنية.

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشأن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء واعداد كافة الجهات المعنية لمواجهة السيول.

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