شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يكشف تفاصيل إنشاء أول صندوق للاهتمام بالرياضيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد، اليوم، اجتماعًا مهمًا جدًا لإنشاء أول صندوق رياضي للاهتمام بالموهوبين رياضيًا، وتنمية مواهبهم، لافتًا إلى أن الرياضة ثروة قومية وفي نفس الوقت نافذة حضارية عن الدولة.

وأضاف «الشواربي»، خلال تقديمه برنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن الصندوق هو الأول من نوعه للاهتمام بالاستثمار الرياضي، مشيرًا إلى أن مصر مليئة بالموهوبين الرياضيين، ولكنهم في حاجة للاهتمام والدعم من قبل الدولة، خاصة أن الرياضيين هم سفراء لمصر في الخارج.

وفي سياق آخر، قال «الشواربي»، إن هناك مصريًا فكر في إعداد مبادرة لتنمية مصر وجعلها أرضًا جاذبة للاستثمارات الخارجية، من خلال دعوة المصريين في الخارج للاستثمار في الداخل في ظل اهتمام الدولة بالاستثمار على أرض مصر.