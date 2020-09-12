شكرا لقرائتكم خبر عن السكرتير العام المساعد بالسويس يتابع استقبال طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، بتفقد عدد من المراكز التكنولوجية بأحياء (فيصل والجناين والاربعين) لمتابعة سير العمل بها. وأكد «سعداوي» استقبال طلبات التصالح من المواطنين والتسهيل عليهم في الاجراءات وتذليل المشاكل التي تواجه المواطنين لتوفيق اوضاعهم تنفيذا لقرارات محافظ السويس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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