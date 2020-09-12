شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية توقع الكشف وتقدم العلاج بالمجان لـ100 مواطن في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وكشف التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة طبية لأمراض العيون بالوحدة الصحية بقرية باروط مركز بني سويف بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت القافلة، التى تفقدها وأشرف عليها وكيل الوزارة، من الكشف على ١٠٠ مريض منهم ٢ مياه زرقاء ،و٦ مياه بيضاء، و١٤ كشف نظارة، و٢ظفرة، حيث يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات إلى مستشفي حورس بالمنيا.

وأشرف على تنفيذ القافلة من الهيئة القبطية الإنجيلية مريان نبيل مسؤول فريق العيون بالهيئة ونانسي بولس مسؤول فريق العيون ببني سويف.