شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة النظافة العامة شرق وغرب حي الأربعين في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يستمر فريق النظافة بحي الأربعين بمحافظة السويس في رفع كفاءة النظافة العامة بشرق وغرب الأربعين وتفريغ صناديق القمامة بشوارع الحي. ويعمل الفريق على رفع مستوى النظافة بين العمارات وداخل مناور مساكن السادات ومازال العمل مستمرًا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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