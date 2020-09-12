شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: قيمة التصالح في مخالفات البناء «لا تُذكر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التعدى على الأراضى الزراعية خلق مظهرا عشوائيا غير مخطط له يفتقر للخدمات، والآن الدولة أوجدت حلًا للمخالفين يتمثل في قانون التصالح الذي لن يتكرر مرة أخرى، ويخدم المواطن في المقام الأول.

وأضاف: «قيمة التصالح الآن لا تذكر في مقابل المكاسب والمنافع، لأنه أصبحت الملكية مستقرة وآمنة وغير مهدد بالملاحقة القانونية كونه مخالفًا».

وتابع «القصير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن على المواطنين سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.

وأكد الوزير أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية ورئيس الحكومة، تمت مراعاة البعد الاجتماعى وتقليل سعر قيمة التصالح لمتر مخالفة البناء.

وتابع: «إن الدولة تراعي البعد الاجتماعي وليس تحصيل الأموال، لأن المبالغ التي يتم جمعها الآن ستتم إعادتها مرة أخرى لإيصال مرافق إلى هذه المناطق التي لم يخطط لها وظهرت بشكل عشوائي».

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