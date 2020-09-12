شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري اتصالات: التحول الرقمي جزء أساسي من خطة مصر القائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود توفيق، الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية «فكسيد سليوشنز»، إنه في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى للأفراد والحكومات، ومن أجل التسهيل على المواطنين طلب خدماتهم إلكترونيًا سعت الدولة المصرية في إطلاق خدمات مصر الرقمية (المرحلة الثانية)، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى والتي تم إطلاقها على مستوى محافظة بورسعيد.

وأضاف «توفيق»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه وكما وعدت الدولة في الاستمرار نشر باقي الخدمات على مستوى الجمهورية ليستفيد منها جموع الشعب المصري وفي هذا الإطار عملنا بجانب مجموعة العمل المتصلة متمثلة في المجموعة الوطنية «فيكسيد سليوشنز» لخدمات التحول الرقمي والأمن السيبراني بالمساهمة والمشاركة مع فريق العمل الوطنى في تطوير المنصة الإلكترونية لمصر الرقمية (المرحلة الأولى والمرحلة الثانية).

وأوضح أن المجموعة الوطنية تمثل انطلاقة كبيرة نحو الاعتماد على الشباب المصري المبدع في تطوير اليات واستخدام تكنولوجيا (وطنية) تم تطويرها بالكامل لتشمل كافة عناصر تكنولوجيا المعلومات وكذلك ضمان التأمين المعلوماتي وبناء التصميم الهيكلي للمنصة الرقمية بالكامل وفقًا للمعايير الدولية ومن هنا يتعاظم دور الدولة المصرية في بناء قدرات جديديدة وطنية قادرة على استدامة المشروعات الاستراتيجية والقومية لتتم بكافة مراحلها معتمدة على العقول والأيادي المصرية.

وكشف أنه يتم على مدار ٢٤ ساعة متابعة حجم الطلبات التي تتم عبر المنصة الرقمية وكذلك استعراض بيانات لحظية من خلال تقارير مركزية تشمال كافة بيانات حجم التعاملات والتوزيع الجغرافي والديموغرافي وكذلك حالة المنظومة وذلك على مدار الساعة، موضحا أن الجديد في ذلك أن تلك الأنظمة التكنولوجية تم تطويرها وإتاحتها وبرمجتها بالكامل من خلال شباب مصري تم الاستثمار في تطوير تلك الأنظمة لتناسب احتياجات منظومة مصر الرقمية.

وتابع: «هذا وقد تم إطلاق خدمات»مصر الرقمية«تجريبيًا على مستوى الجمهورية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، حيث تتضمن 70 خدمة رقمية بخدمات التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجه للذهاب للمحكمة.»

وكشف عن إطلاق تطبيق عبر الهاتف المحمول خلال أسابيع يمكن المستخدمين أيضًا من الحصول على الخدمات، معقبا: «هذا وقد تم إطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد خلال المرحلة الأولى؛ ويتم إتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الإنترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى».

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وأشار إلى أن التحول الرقمي في مصر يعد جزءًا أساسيًا من خطتها القائمة وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات المشاركة بالمنظومة بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك مع وجود اهتمام كبير بالأمن السيبراني وتأمين البيانات في إطار تنفيذ خطة بناء مصر الرقمية؛ حيث أن هناك جهود مبذولة لتطوير البنية المعلوماتية وضمان استدامة تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن على مدار الساعة بكل سهولة ويسر.