شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، السبت، 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمراكز ومدن الخانكة والقناطر الخيرية وبنها وكفر شكر، بينما سجلت 7 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي العبور وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر وطوخ وقليوب وقها ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9314 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية السبت وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 728 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 629 حالة، وبنها 2450 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1186 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1036 حالة، وقليوب 680 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 460 حالة إصابة.