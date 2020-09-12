شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: المشاركون في التجارب السريرية للقاحي «كورونا» لن يحصلوا على مقابل مادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن من سيشارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحي فيروس كورونا، لن يحصلوا على مقابل مادي.

وأشارت «زايد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إلى أن مصر تسلمت 6 آلاف جرعة من المصل الذي سيتم إجراء البحث عليه، منوهة بأن المبحوث لن يعرف أي مصل تم حقنه به.

وأضافت أن هناك مبحوثين سيتم حقنهم باللقاح الأول، وآخرين سيتم حقنهم باللقاح الثاني، وآخرين سيتم حقنهم بمحلول وليس لقاحًا، معلقة: «حتى نضمن حيادية النتائج».

وذكرت أن هناك 7 لقاحات من إجمالي 135 لقاحًا لمواجهة فيروس كورونا على مستوى العالم وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأشارت «زايد» إلى أن هناك 4 لقاحات من السبع لقاحات صينية، منوها بأنه سيتم إجراء تجارب إكلينيكية على لقاحين منها، لافتا إلى أن 35 ألف شخص على مستوى العالم خضعوا للتجربة والنتيجة كانت مُرضِية.

وأوضحت أن هناك ضوابط وضعتها منظمات عالمية للتجارب الإكلينيكية، وهذه الضوابط غير خاضعة للتغيير، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة قومية للإشراف على البحث، منوهة بأنه سيكون هناك موقع إلكتروني سيتم الإعلان عنه لكشف الشروط التي يجب توافرها في الراغب بالمشاركة في البحث.

Advertisements