شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: مصر ستصدر الطاقة لأوروبا من بوابة قبرص واليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إن النجاحات التي تحققها مصر دائما ما تواجه محاولات للتقليل، فبعد الطفرة التي حدثت في الكهرباء في مصر، وأيضا الرؤية السياسية لأن تكون مصر مركز طاقة، ولدينا خطوط ربط بيننا وبين بعض الدول، مثل الأردن وليبيا والسودان، ومشاريع أخرى مثل مشروع بيننا وبين المملكة العربية السعودية، وقبرص واليونان، وهما بوابتنا لأوروبا، وأيضا الدول الأوروبية حريصة على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.

وأضاف حمزة، خلال برنامج «المصري أفندي»، على القاهرة والناس: «هناك خطة استراتيجية للتوسع في الطاقات المتجددة، وهذا يكون له مردود على مصر، بتصدير الكهرباء، وهو مورد مهم للاقتصاد المصري، ليس من الضروري أن تأتي الطاقة من الغاز أو البترول فقط، ومصر لديها وفرة في الطاقات المتجددة، ولدينا خطة لزيادة القدرة، وفى عام 2021 ستصل نسبتنا من الطاقة المتجددة 20%، وهى نسبة كبيرة».

وتابع حمزة: «لدينا 3 محطات الكبيرة وفرت في الوقود، وهذه المحطات لا تبنى في يوم أو اثنين، ولكن على مدارس سنوات طويلة، وأيضا لا ننسى أن دخول مصادر أخرى، يجعل لدينا حرية في زيادة القيمة المضافة على الغاز الطبيعى، وأيضا يدل على وجود احتياطى لنا، وهى رسائل مهمة للمستثمر الأجنبى، وكل ما نشر عن تصدير الكهرباء لأوروبا بأسعار معينة غير صحيح، فما يحدث حاليا مجرد دراسة».