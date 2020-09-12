شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اتصالات: عملية تطوير المؤسسات الرقمية مُعقدة للغاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود توفيق، الرئيس التنفيذى للمجموعة الوطنية «فكسيد سليوشنز»، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي المنوطة بوضع المعايير التي على أساسها تختار الشركات التي تعمل في المشروعات القومية الضخمة للتحول الرقمي.

وأضاف «توفيق»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه من هذه المعايير توافق القدرات، والتوافق مع المعايير العالمية في الخبرات وآليات ومنهجيات العمل، مشيرًا إلى أن عملية تطوير الموسسات الرقمية هي عملية مُعقدة للغاية.

وتابع: «عملية تطوير المنصات الرقمية هي عملية تشمل التطوير والتكامل والتشغيل في إطار آمن وهي معايير عالمية وتستخدمها شركات عالمية، مثل «فيس بوك وجوجل»، وهي معايير تُستخدم في صناعة تكنولوجيا المعلومات».