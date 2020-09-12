شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تواصل خلوها من إصابات كورونا.. وزيادة حالات الشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء الحفاظ على وضعها الآمن بخلوها من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع، مع زيادة حالات الشفاء، وعدم وجود حالات محتجزة بالمستشفيات.

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة اليوم على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن موقف الإصابات ثابت منذ يوم الثلاثاء الماضى ويبلغ 112 حالة إيجابية، كما ازدادت حالات الشفاء بواقع 3 حالات عن الأمس لتصل إلى 387 حالة من المحجوزة بالمستشفيات والمعزولة منزليا، إلى جانب 25 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، مؤكدا على عدم وجود أي حالات تحت الحجز بالمستشفيات، مع وجود 44 حالة عزل منزلى.

ومن جانبه، أكد الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، على ضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على خلو المحافظة من الإصابات ومنعًا لانتقال العدوى أو ظهور إصابات جديدة، مشيرًا إلى أنه تم الحفاظ على خلو المحافظة من أي اصابات لمدة 5 أيام متتالية، كما سبق الوصول إلى الصفر في إصابات كورونا على مستوى المحافظة وخلوها من الإصابات لنحو 3 أسابيع سابقة، حيث تم تسجيل بعض الحالات المتفرقة آخرها حالة الثلاثاء الماضي، والعودة إلى خلوها مرة أخرى لليوم الرابع على التوالي.

وطالب المواطنين والأطقم الطبية باستمرار اليقظة والحذر حفاظا على خلو المحافظة من الإصابات ومنعًا لانتشار العدوى أو ظهور إصابات جديدة بالمحافظة.