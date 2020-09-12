شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: لا بد من التصدي لكل من يقوم بالبناء المخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصرى اليوم»، إن مؤتمر مجلس الوزراء، السبت، يفتح ملف التنمية في مصر، فالتنمية قائمة على شق مهم جدًا وهو بناء بنية جديدة، والأمر الثاني هو إصلاح المشاكل القديمة، فالعشوائيات تنتمي إلى الشق الثاني وهو الإصلاح.

وأضاف سعيد، خلال برنامج «المصرى أفندى»، على القاهرة والناس: «في عام 2003، تم فتح ملف مخالفات البناء، وكان هناك تصوير جوى للمبانى، حتى قام الرئيس السيسي بتبنى الملف، فإن كنا قررنا حل المشكلة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، كنا سنزيد 10 ملايين نسمة، وأيضا لدينا مشاكل تتعلق بالثروة الزراعية».

وتابع قائلًا: «لا بد من التصدى لكل من يقوم بمخالفات البناء، فالبعض يقول إن المواطن اليوم يدفع فاتورة فساد سنوات ماضية، فالدولة تحاول الاستمرار في ملف تطوير العشوائيات، ولكن هناك أيضا الحماية الاجتماعية، وفى 5 سنوات حتى الآن، هناك فرق كبير جدا في الطاقة والمدن الكبيرة، والسياحة والمخزون الاستراتيجى».