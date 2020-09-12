شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح 6 مساجد في كفر الشيخ الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، إنه تقرر أفتتاح 6 مساجد الجمعه المقبل، بعد إحلالها وتجديدها بمعرفة وزارة الأوقاف والجهود الذاتيه.

وأضاف «الفقي» أن الدكتور مختار جمعه، وزير الأوقاف، وافق على فرشها، وأن تكلفة تلك المساجد بلغت أكثر من 15مليون جنيه.

وأقيمت تلك الأعمال تحت الإشراف الهندسي المباشر للمديريه، وأن قيادات الدعوه بالمديريه والأدارات سيشهدون تلك الأفتتاحات كل في دائرته.

والمساجد التي سيتم افتتاحها هي: كوم السعداء بفوه، النور بعزبة السعده بمطوبس، الرحمه بتعاون ثان الحامول، الفتح بالقصابي بسيدي سالم، الصالحين بصرصار بسيدي سالم، الشيخ حسن بصندلا بكفرالشيخ.