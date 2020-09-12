شكرا لقرائتكم خبر عن عضو جمعية مصدري البطاطس للمصريين بالخارج: «كفاية عرقنا وشغلنا يروح بره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد حفناوي، عضو جمعية مصدري البطاطس بالاتحاد الأوروبي، إنه أطلق مبادرة تحت اسم «مصر بلدك بتناديك» في الخارج لجذب المصريين العاملين في الخارج، مشيرًا إلى أن المصريين حققوا نجاحات كثيرة في مختلف المجالات في الخارج.

وتابع «حفناوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن الهدف الرئيسي لإطلاق مبادرته، هو تشجيع الدولة للاستثمار بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن هيئة الاستثمار الآن اختلفت عن الماضي بصورة كبيرة، معقبًا: «بتخلص الإجراءات دلوقتي في 24 ساعة.. حاجة تشرف».

وطالب المصريين في الخارج بالعودة والاستثمار داخل بلدهم، معقبًا: «كفاية علينا غربة بقى، كفاية عرقنا وشغلنا يروح بره»، لافتَا إلى أن أفضل شيء في مصر الآن هو محاسبة الفاسدين والمقصرين بصورة حاسمة من قبل هيئة رقابة الإدارية.

وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعداد جهاز «حماية المستثمر» في مصر، على غرار جهاز «حماية المستهلك»، معقبًا: «هذا ما ينقص مصر في الوقت الحالي».